Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk şansını ateşe atan Trabzonspor, mutlaka kazanması gereken bir maça çıkıyordu Denizli’de. Can derdindeki Denizlispor’un da galibiyetten başka düşüncesi yoktu. Haftaya Başakşehir’in 4 puan gerisinde başlayan Trabzonspor’un gözü sahada, kulağı ise Konya’daydı. Maça baskılı başlayan Trabzonspor 14’üncü dakikada öne geçti. Denizli’nin baskısını isabetli paslarla geçen bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür’ün şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ekuban, aşırtma bir vuruşla Hüseyin’i mağlup edip takımını öne geçiren isim oldu: 1-0. İlk yarı da bu golle sonuçlandı.

> Şoke eden goller

Soyunma odasında Başakşehir’in 3-1 geride olduğu haberini alan Trabzonsporlu oyuncuların daha iştahlı oynaması bekleniyordu. Ancak Karadeniz ekibi kalesinde şok bir gol gördü. 46’da Ceza sahasının sağ çaprazından Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta kalabalık arasından kafayı vuran Sacko tabelayı eşitledi: 1-1. 74’te Novak’ın ortasında Sörloth’un kafa vuruşu üst direkten döndü, Abdulkadir tamamlamak istedi ancak savunma izin vermedi. 84’te Olcay Şahan’ın pasında topu güçlükle de olsa kontrol eden Estupinan, ceza sahasına girdi ve sağ çaprazda dar bir açıdan topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1. Son dakikalarda Da Costa’nın da şutu direkten dönünce Trabzonspor Başakşehir’in kaybettiği geceyi değerlendirememiş oldu.

KONYA MAÇINDA YOK

Jose Sosa cezalı

Denizlispor karşısında şoku yaşayan Trabzonspor’da kaptan Jose Sosa gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın ikinci yarısında sarı kart gören Arjantinli oyuncu takımının önümüzdeki hafta Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MİNİ YORUM

Çıkmadık candan...

Ömer Faruk Ünal

Bu lige “kurgulu” diyen taş olur! Arkanıza yaslanın, tadından yenmeyecek kalan iki haftanın keyfini sürün! Hem aşağısı hem yukarısı... Trabzonspor’un en ideal kadrosu sahadaydı; o eski baskı da takımın üzerinde kalmamıştı! Kaybedilecek, kaybedilmişti. Rahatlamışsın. Maça da golle başlamışsın! Devre bitmiş, rakibin geriye düşmüş. Daha ne istiyorsun; böyle bir ikram bir daha ne zaman gelir? Başakşehir’in arka arkaya yediği gollerin haberleri Trabzon’u kamçılamıyor, Denizlispor’un hırsını ve gayretini artıyordu. Maçın özeti; dün Denizli istedi, Trabzon istemedi.

ÇİMŞİR İSTİFASINI SUNDU

Demek ki beceremedim!

∂ Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bütün sorumluluğu üstüne aldığını söyledi. Genç çalıştırıcı “Taraftarımızdan ve camiadan özür diliyoruz. Burada oyuncuyu suçlayacak değilim. Bir hata varsa benimdir. Demek ki beceremedim yeteri kadar” dedi. Çimşir’in istifasını yönetime sunduğu ve Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun kararını bugün vereceği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ GEREĞİ

Da Costa 1 yıl daha

Trabzonspor’un devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Manuel da Costa, dünkü maçla birlikte lig ve kupada 10. maça çıktı. Portekiz asıllı Faslı oyuncunun sözleşmesi anlaşma gereği otomatik olarak bir yıl daha uzamış oldu. Da Costa önümüzdeki sezon 450 bin avro alacak.

SAKATLIĞI GEÇTİ

Nwakaeme döndü

Kupada Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyen Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Galatasaray derbisinde 5, Antalyaspor sınavında ise 26 dakika görev alabilmişti. Nwakaeme’nin dönüşüyle Ndiaye kulübeye çekildi.

TRABZON’DAN 6 PUAN ALDI

Denizlispor bela oldu

Denizlispor, bu sezon Trabzonspor’a ligde ağır darbe vurdu. Ligin ilk yarısında Trabzon’daki karşılaşmayı 2-1 kazanan Ege temsilcisi, evinde geriye düştüğü rövanş maçında da rakibini 2-1 yendi. Kupada da bir galibiyet alan Denizlispor, bordo-mavililerin bu sezon lig ve kupada aldığı toplam 5 mağlubiyetin 3’ünü tattıran takım olarak dikkati çekti.