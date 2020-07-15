Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
15.07.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Etiketler : Beşiktaş - Fenerbahçe,
718152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/718152.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
19
9
4
31
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
32
17
11
4
34
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
16
9
7
17
57
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
17
5
10
14
56
05
GALATASARAY A.Ş.
32
14
10
8
16
52
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
9
9
22
51
07
FENERBAHÇE A.Ş.
32
14
8
10
12
50
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
10
12
10
-2
42
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
10
11
11
-12
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
32
10
9
13
-5
39
11
KASIMPAŞA A.Ş.
32
11
6
15
-6
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
32
9
9
14
-12
36
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
9
8
15
-15
35
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
7
12
13
-16
33
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
32
8
8
16
-3
32
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
9
5
18
-20
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
8
16
-30
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
32
6
11
15
-25
29
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
18.07.2020 21:00
Galatasaray - Göztepe
18.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
19.07.2020 21:00
Rizespor - Yeni Malatyaspor
19.07.2020 21:00
Trabzonspor - Konyaspor
19.07.2020 21:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
19.07.2020 21:00
Sivasspor - Gençlerbirliği
19.07.2020 21:00
Beşiktaş - Fenerbahçe
19.07.2020 21:00
Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor
19.07.2020 21:00
Alanyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
33
18
9
6
18
63
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
17
8
8
13
59
03
ADANA DEMİRSPOR
33
16
10
7
25
58
04
AKHİSARSPOR
33
16
9
8
8
57
05
BURSASPOR
33
17
8
8
10
56
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
14
11
8
11
53
07
ALTAY
33
13
12
8
10
51
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
33
12
11
10
4
47
09
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
33
12
8
13
0
44
10
GİRESUNSPOR
33
12
8
13
-7
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
33
11
10
12
-4
43
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
9
13
11
5
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
33
9
11
13
-11
38
14
ALTINORDU
33
8
12
13
-7
36
15
BOLUSPOR
33
5
15
13
-14
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
33
7
9
17
-16
27
17
ADANASPOR A.Ş.
33
3
12
18
-22
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
33
7
6
20
-23
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor - Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor - Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor - ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor - Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük - Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor - Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor - Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor - Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor - Ekol Hastanesi Balikesirspor