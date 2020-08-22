Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, bugün tek antrenman yaptı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmanın son bölümünde futbolcular yenileme koşusu ve soğuma idmanı gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.