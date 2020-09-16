Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray, yarın TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Müsabaka korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 3. turda Renova - Hajduk Split eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk resmi maçında Gaziantep FK ile evinde karşılaşan Galatasaray rakibini 3-1 mağlup ederek sezon iyi bir başlangıç yaptı.

NEFTÇİ BAKÜ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma 17 Eylül'de saat 19:00'da oynanacak. Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Smart Sport canlı olarak yayınlanacak.



Avrupa kupalarında 286. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 428 gol gördü.

Aslan, Bakü deplasmanından galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 78 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 30 galibiyet, 31 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası karşılaşmalarında 104 gol atarken, kalesinde ise 116 gole engel olamadı.

Avrupa’daki galibiyet hasreti 13

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (9 mağlubiyet, 4 beraberlik).

Deplasmanda 20 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’da son olarak 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04’ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 20 müsabakada 16 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı.



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmandaki son golünü ise Lazio ile oynadığı maçta kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 25 Şubat 2016 tarihinde İtalya’da 3-1 mağlup olunan müsabakada Yasin Öztekin rakip fileleri havalandırmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa’da oynadıkları 7 deplasman müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

Shkupi'yi eledi

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Neftçi, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaştı. Azerbaycan'da tek maç üzerinden yapılan müsabakayı Bakü temsilcisi, 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Neftçi Bakü'nün değeri 7 milyon 930 bin Euro

Neftçi Bakü'nün bu seneki kadrosunun güncel piyasa değeri 7 milyon 930 bin Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise kaptan Emin Makhmudov. Makhmudov'un güncel piyasa değeri 900 bin Euro. Neftçi yaz transfer döneminde kadrosuna Sabir Bougrine, Thallyson, Yusuf Lawal, Rener, Prince Ibara ve Dzhabir Amirli'yi dahil etti. Sol bek Anton Kryvotsiuk'un 800 bin Euro ve kaleci Salahat Agayev'in de 700 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirildiği listesinde Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne yer alıyor.

Düdük Kevin Clancy'de

Neftçi ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.