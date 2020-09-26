Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Galatasaray derbisine bilenen Fenerbahçe’ye Mbwana Samatta morali. Ayağının tozuyla idmana çıkan Tanzanyalı golcünün hazır bir görüntü çizmesi hem teknik heyetin hem de takım arkadaşlarının yüzünü güldürdü. Fenerbahçe’yi dünyada bilinen, ağırlığı olan bir kulüp olarak niteleyen Samatta “Benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe’nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de tam olarak bu düşüncedeyim. İstekle, umutla geldim, umarım birçok kupa kazanırız” dedi.

Kupaları istiyorum

Fenerbahçe ailesine katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Samatta “Önümüzde ne kadar hedef varsa hepsine ulaşmak, kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Umarım bütün kupaları kaldırırız” derken fit hâliyle de derbi öncesi golcü endişesi yaşayan teknik direktör Erol Bulut’a derin bir nefes aldırdı. Bu arada, yönetimden de Tanzanyalı yıldıza destek geldi. Selahattin Baki “Biz onun yeteneklerine inanıyoruz. Aslında bir buçuk sene önce, nabız yoklamıştık. Ama transfer olmamıştı” dedi.

Erol Bulut: Beyler, bu Samatta!

Samatta dün takımla çalışırken Erol Bulut takıma kısa bir açıklama yaptı. Bulut “Samatta ailemize katıldığı için çok mutluyuz. Takımımıza katkı sağlayacak, siz de ona yardımcı olacaksınız” dedi.

Nazım: Efsane olmaya geldim

Marcelo ve Alves hayranı

Fenerbahçe’nin Antalya’dan transferi Nazım Sangare basının karşısına çıktı. Sarı-lacivertli formayı giymesine vesile olan Ali Koç, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’na teşekkür eden millî sağ bek “İnşallah bu takımın efsanelerinden birisi olacağım” dedi. Takımda derbi motivasyonunu hissettiğini söyleyen Nazım, “Eminim galibiyetle döneceğiz” ifadesiyle Galatasaray’a şans tanımazken kendisine örnek aldığı oyuncuların Marcelo ve Dani Alves olduğunu da sözlerine ekledi.

Asla yetinmem

Belçika basınına verdiği bir demeçte “Hayatta karşılaştığım en büyük meydan okuma Tanzanyalı olmamdı” diyen Samatta “Çünkü başka hiçbir Tanzanyalı benim ulaştığım seviyeye ulaşamadı” vurgusu yapmıştı. Yıldız golcü “Ben hayatım boyunca kendimi zorladım. Hiçbir zaman başarılıyım ve artık rahatım demedim. Her zaman eğer bir seviyeyi yakalarsam sonraki seviyeye çıkabileceğime inandım” diyerek azmini ortaya koymuştu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Dört sene için 6 milyon

Mbwana Samatta’nın sözleşme şartları ve maliyeti ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, ilk senesi kiralık, 4 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncu için Aston Villa’ya dört senede 6 milyon avro bonservis ödeyeceği, sportif sonuçlara bağlı olarak da maksimum 750 bin avro bonus vereceği öğrenildi. Yıllık ücreti 2,2 milyon avro olan Samatta’nın yetiştirme bedelini ise iki kulüp ortak ödeyecek.