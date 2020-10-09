Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta kadro dışı kalanlar belli olurken bir isim direkten döndü: Âdem Ljajic... Boşnak asıllı futbolcunun, yetersiz performansı sebebiyle sözleşmesinin dondurulması gündeme geldi. Uzun süren görüşmelerin ardından Isimat Mirin, Douglas ve Lens’in ardından son olarak Tyler Boyd’un kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Teknik heyet ve yönetim, Ljajic’e yeteneklerini gösterebilmesi için devre arasına kadar son bir şans verdi. 10 numara bölgesinde Ljajic’in hünerlerini sergilemesi beklenecek.

Yalnız kalmayacak

Kartal’a iki sezon önce Torino’dan gelen Ljajic, ilk maçlarda tutuk kalmış ama sezonun ikinci yarısında altı gol atıp, yedi de asist yaparak büyük beğeni toplamıştı. Novi Pazar doğumlu 29 yaşındaki oyuncu kendisine tanınan bu şans döneminde yalnız bırakılmayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da yardımcılarıyla birlikte yıldız oyuncuya terapiye başlayacak. Futbolcuların geçmiş alacaklarının kapatılması için çalışmalara başlayan yönetim de Ljajic’in motivasyonunda büyük rol oynayacak.

YALÇIN’IN İSTEĞİ

Rakip aranıyor

Millî maçlar için verilen aradan sonraki haftayı bay geçecek olan Beşiktaş, bu boşlukta en az iki hazırlık maçı yapmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda yönetimin rakip arayışında olacağı öğrenildi.

Kilolar gidecek

Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan girerken fazla kilolarıyla dikkat çeken Ljajic’e, millî takımdan dönüşünde özel program uygulanacak.

ÇİFT İDMANLA HAZIRLIK

Kartal’da sıkı tempo

Denizlispor’la 26 Eylül pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını devam eden Beşiktaş dün çift idman gerçekleştirdi. Sabah salonda yapılan çalışmanın ardından akşam Sergen Yalçın yönetiminde çift kale maç yapıldı.