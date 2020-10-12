Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamilton, böylece 91 yarış zaferiyle Michael Schumacher'e ait en çok yarış kazanma zaferini kırmış oldu. Red Bull pilotu Max Verstappen'in ikinci sırada tamamladığı yarışta Valtteri Bottas ise yarış dışı kaldı. Almanya'da podyuma çıkan son isim ise Renault'dan Daniel Ricciardo oldu.