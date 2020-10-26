Maçtan dakikalar (ilk yarı)
12. dakikada Aboubakar’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
16. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin topu güçlükle çeldi.
22. dakikada sağ kanattan Welinton Silva'nın ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
36. dakikada Oğuz Yılmaz’ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası VAR’ın incelemelerinin ardından hakem Alper Ulusoy, Penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ağlara gönderdi. 0-2