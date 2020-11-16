Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 56.51'lik derece elde eden 23 yaşındaki yüzücü, ABD'li Will Licon'ın 0.56 saniye önünde ilk sırayı aldı.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde final yarışları, 21-22 Kasım'da yapılacak.
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 56.51'lik derece elde eden 23 yaşındaki yüzücü, ABD'li Will Licon'ın 0.56 saniye önünde ilk sırayı aldı.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde final yarışları, 21-22 Kasım'da yapılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Emre Sakçı,yüzme,