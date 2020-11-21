Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vedat Muriqi'nin 25'inci dakikada atılmasıyla 10 kişi kalan Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe, 20 dakikasını eksik oynadığı ilk yarıda Beşiktaş'a karşı çok iyi bir performans sergilese de golü bulamıyor. İkinci yarıda Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla oyunda dengeyi yakalayan Beşiktaş kaleci Altay Bayındır'ın da hatasıyla önce Vida ile öne geçiyor, ardından Caner'in kullandığı kornerde ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu maçın skorunu belirliyor. Fenerbahçe pandemi nedeniyle Temmuz'un sonunda sona eren sezondaki son deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor ve yedinci bitirdiği sezonu 17 deplasmanda 4 galibiyetle tamamlıyor...

Şimdiden 4 deplasman galibiyeti

Bu maçın dört ay sonrasında bir Ankara deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de Vodafone Park'ta ikinci golün asistini yapan Caner yedek kulübesinde, Gökhan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Eksiklerine rağmen geniş kadrosunun avantajını iyi kullanan Fenerbahçe sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, geçen sezon 17 hafta sonunda elde ettiği 4 deplasman galibiyetine bu sezon henüz beş maç sonunda ulaştı ve kötü geçen sezonu şimdiden yakaladı.

Perotti şapkadan tavşan çıkardı

90 dakikayı değerlendirecek olursak, büyük beklentilerle kadroya katılan Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de forma şansı bulurken, bu fırsatı attığı güzel golle takımını Ankara'da 1-0 öne geçirerek değerlendirdi. Mert'in güzel oyunu Ozan Tufan da formdayken önümüzdeki haftaki Beşiktaş maçı öncesi ilk 11 tercihi yaparken Erol Bulut'u bir hayli düşündürecektir. Perotti hem aldığı penaltıyla hem de attığı golle şapkadan tavşan çıkartırken, Fenerbahçe adına ne denli önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kadro derinliği farkı

Sakatlık geçmişi pek de parlak olmayan Arjantinli oyuncunun sezonun geri kalan bölümünde ne kadar sahada kalabileceği Fenerbahçe adına şampiyonluk yolunun belirleyici faktörlerinden biri olabilir. Tisserand-Serdar uyumunun her geçen gün artması geçen sezon stoperden yana çok sorun yaşayan Fenerbahçe adına sezonun olumlu kazanımlarından biri. Gökhan ve Nazım'ın yokluğunda sağ bekte oynayan Uruguaylı stoper Lemos'un çok yönlülüğü dikkat çekerken, yorgun Caner'in yerine Novak'ı koyabilme lüksünü sağlayan kadro derinliği Fenerbahçe'nin en büyük gücü.

Topu rakibe bırakıyor

Gençlerbirliği'nin 31'de gelen duran top golü öncesi Altay'ın yanında bomboş pozisyonda pas bekleyen Lemos yerine uzun vurmayı tercih etmesi Ankara ekibinin golünün başlangıç noktası olurken, bu Fenerbahçe'nin Altay'ın uzun topları sonrasında Rize maçının ardından yediği ikinci gol oldu. Genç kalecinin Karagümrük maçındaki uzun aut vuruşu da hatırlanacağı gibi Karagümrük'ün ikinci penaltısıyla sonuçlanmıştı. Geçmişten bugüne topa sahip olma kültürüyle oynayan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımı bu sezon oynadığı dokuz maçta topla oynamada yüzde 60 topla oynama oranını sadece bir kez görürken, üç maçta da topa rakiplerinden daha az sahip oldu.

Derbiye moral depoladı

Fenerbahçe kazandığı sürece üzerinde pek durulmayacak bu detayın takım kötü gittiği anda eleştiri oklarının Bulut'un üzerinde yoğunlaşmasına neden olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Günün sonunda milli maç dönüşü gibi büyük takımları her daim zorlayan bir dönemde deplasmanda 5 gollü bir galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım derbi haftasına hem moralli hem de Konyaspor mağlubiyetinin izlerini silerek girmeyi başardı.