Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız EuroBasket 2022 Elemelerindeki ilk galibiyetini Sinan Erdem'de oynadığı maçta Hollanda'yı 73-71 yenerek elde etti. FIBA'nın koronavirüs tedbirleri sebebiyle eleme turunu ülkemize alması sebebiyle İstanbul'da oynanan karşılaşmada Larkin'in üç sayılık atış çizgisinin gerisinden üç isabet bulduğu ilk çeyreği 24-14 önde geçen 12 Dev Adam, ikinci çeyrekte Yannick Franke'yi savunmakta zorlandı. Bu oyuncunun hem iki hem de üç sayılık basketleriyle maça yeniden ortak olan Hollanda, soyunma odasına girilirken farkı dört sayıya indirdi: 41-37.

Larkin sazı eline aldı

Üçüncü çeyrekte Charlon Kloof ve Roeland Schaftenaar'ın dışarıdan sayılarıyla geri adım atmayan Hollanda, bu bölümde çember altında düşük yüzdeyle oynamasının da etkisiyle son periyoda girilirken skoru eşitledi: 55-55. Son çeyrekte ABD asıllı yıldız Shane Larkin'in sazı eline almasıyla oyunun kontrolünü sağlayan 12 Dev Adam, bu oyuncuya James Metecan Birsen'in de eşlik etmesiyle rakibinin skorda kendisini yakalamasına izin vermedi. Kalan bölümde hem topu hem de zamanı iyi kullanan millî takımımız sahadan 73-71’lik galibiyetle ayrıldı.

Ekstra işler

Ay yıldızlı forma altında ikinci maçına çıkan Shane Larkin maça damga vurdu. 23 sayı atan ve 9 asist yıldız isim 2 ribaund aldı, bir de top çaldı.