21 yaşındaki Alman pilot, 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamladı, bu sene de Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı lider götürdü.
Mick Schumacher, bu başarısı sayesinde Haas F1 Takımı ile uzun süreli sözleşme imzaladı.
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21 yaşındaki Alman pilot, 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamladı, bu sene de Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı lider götürdü.
Mick Schumacher, bu başarısı sayesinde Haas F1 Takımı ile uzun süreli sözleşme imzaladı.
Etiketler : Mick Schumacher,Formula 1,