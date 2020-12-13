Başkan Sancak’ın Ümit Özat’ın istifasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Adana demirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.