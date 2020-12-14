Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ferhat Arıcan'ın birer altın ve bronz madalya kazandığı şampiyonada bir diğer altın madalya ise İbrahim Çolak'tan geldi. Halka aletinde performansını sergileyen millî sporcu İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Avusturya'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, Ukrayna'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.

Kasapoğlu tebrik etti

Bir diğer Türk sporcu Ferhat Arıcan da ilk olarak kulplu beygir aletinde jüriden 14 bin 433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Daha sonra paralel bar aletinde sahne alan Arıcan bu dalda rakiplerini geride bırakarak 15 bin 100 puanla altın madalyaya uzandı. İbrahim Çolak'ın bronz madalya kazandığı bu dalda ikincilik Ukraynalı Petro Pakhniuk'a, üçüncülük ise Litvanyalı Robert Rvorogal'a gitti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da sosyal medyadan sporcularımızı kutladı.