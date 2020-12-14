Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Deplasmanda coşan, evinde kaybolan F.Bahçe’de eleştiri okları tamamen Erol Bulut'a odaklanmış durumda. Kadıköy’deki 6 maçta kaybolan 11 puan, genç teknik adamın güven hanesinden silindi. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü kupada Karacabey’i misafir edecek ancak akıllar ligdeki G.Antep ve Başakşehir maçlarında. Bu karşılaşmaların kazanılması hâlinde rahat bir nefes alacak, aksi bir durumda hocanın geleceği masaya yatırılacak.

Savaşmak zorundayız

Erol Bulut’un hedefinde ise oyuncular var. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında sert bir konuşma yapan Bulut, “Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Herkes öz eleştirisini yapsın ve kendisine çeki düzen versin. Bu şekilde, koşmadan, mücadele etmeden maç kazanamayız” dedi. Mağlubiyetin futbolun içinde olduğunu hatırlatan Erol Hoca, “Ancak savaşmadan teslim olmayı F.Bahçe kabul etmez” vurgusu yaptı.

Dertlerin sonu yok

Sil baştan takımla şampiyonluk yarışına giren Erol Bulut’un önünde tam bir problem dağı var. Genç teknik adam, oyuncu performanslarını yukarı çekmek, savunma arazlarını aşmak, son vuruş sorununu çözmek ve bunları acilen yapmak zorunda.

NOVAK’TAN ÖZÜR:

Çok üzgünüm

Malatya mağlubiyeti sonrası eski takım arkadaşı Zeki Yavru’nun yanına giderek gülen bir fotoğraf veren Novak özür diledi. Çek futbolcu, “Kesinlikle durumdan mutlu olduğumdan ortaya çıkmadı o görüntü. Ben de sizler gibi çok üzgünüm” diyerek camiadan af diledi.

Böyle devam edemeyiz

Takım içinde yüzleşme

Kadıköy’ün bu sezon üçüncü defa, hem de üst üste yıkılmasının ardından F.Bahçe soyunma odası cenaze evi gibiydi. Oyuncular, kendileriyle ve birbirleriyle yüzleşti ve kamuoyunda oluşan algının aksine kötü futbolun sorumluluğun hocalarında değil kendilerinde olduğunu belirtti.

Suç bizde

Sarı lacivertli oyuncular, “Bu yaşananlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun suçlusu bizzat biziz” görüşünde birleşti. Teşhisi, “Rakip ayırt etme” olarak koyan sarı-lacivertliler, sadece maç değil idman temposunu da artırarak bu sorunun üzerinden gelmek için birbirlerine söz verdi.

Bariç virüse yenik düştü

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran Bariç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.