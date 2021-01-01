Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2005'teki unutulmaz finalde Liverpool 3-0 geriden gelerek dev kupayı müzesine taşımıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen yıl yapılması planlanan final Lizbon'da gerçekleşmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA'ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletmişti. UEFA'da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 finali Lizbon'a verilmişti.