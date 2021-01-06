Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, transferi için yoğun uğraş verdiği orta saha oyuncusu Berat Özdemir transferini nihayet sonlandırdı. G.Birliği yönetimiyle pazarlıklar 2,5 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında mutlu bitti. Karadeniz ekibi 4,5 yıllık sözleşmeye yapacağı futbolcuya bu sezon için 2,5 milyon, gelecek sezon için 5 milyon TL garanti ücret verecek. Sonraki sezon bedeli ise enflasyon oranında artacak.

Pazartesi oradayım

Instagram'da bordo-mavili taraftarlarla canlı yayında buluşan Berat, "Çok mutluyum. Yeni bir yola giriyorum. Umarım hep birlikte nice şampiyonluklar yaşarız. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Perşembe günü bir test daha olacağım ve sonrasında pazartesi günü inşallah Trabzonspor'uma kavuşacağım" açıklaması yaptı. Öte yandan Trabzonspor'da stoper Campi, sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiralık verildi.