Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep maçında kırmızı gören Nwakaeme cezalı. Hastalanan kaleci Uğurcan Çakır da yok. Bunlara ek olarak yedek kaleci Arda Akbulut ve Serkan Asan da hastalığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı olan Abdulkadir Parmak'ın da durumu belirsiz.

AİHM'e başvurdular

Teknik Direktör Abdullah Avcı, eksiklere çare ararken, oyuncularına sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesi öncesinde “sarı kart” uyarısı da yaptı. Çünkü Edgar Le ve Vitor Hugo sınırda bulunuyor. Bu arada Trabzonspor Kulübü'nden 2010-11 sezonuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıldığı açıklanırken, "Çalınan şampiyonluğumuzun iadesiyle ilgili mücadelemiz sürecektir" denildi.