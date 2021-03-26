Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti. Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç'a Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ve Alper Pirşen eşlik etti.