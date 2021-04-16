Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçını Çaykur Rizespor deplasmanda 3-3 kazandı.
3. dakikada konuk ekip öne geçti. ceza sahasında topla buluşan Sabo'nun şutunda defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışındaki İsmail Köybaşı'nın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1
6. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Paslaşmaların ardından ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-2
15. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
32. dakika Antalyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
54. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu güçlükle kornere çeldi.
65. dakikada Abdullah Durak'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Sabo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sabo'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
83. dakikada Amilton'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşundan ortasında kale önünde topa yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3.
Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.