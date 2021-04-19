Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımdaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.
Galatasaray-Nesibe Aydın maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi
19.04.2021 - 17:18 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında yarın oynanması planlanan ilk maç ertelendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray,basketbol,
783958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/783958.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
22
5
6
37
71
02
FENERBAHÇE A.Ş.
34
21
6
7
27
69
03
GALATASARAY A.Ş.
33
20
5
8
33
65
04
TRABZONSPOR A.Ş.
34
16
11
7
9
59
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
15
7
12
15
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
13
12
8
10
51
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
33
14
8
11
13
50
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
12
14
7
7
50
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
10
GÖZTEPE A.Ş.
34
12
10
12
3
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
34
9
15
10
-10
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
10
11
12
-1
41
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
9
12
12
-12
39
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
33
8
13
12
-5
37
15
MKE ANKARAGÜCÜ
33
10
7
16
-12
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
34
9
10
15
-13
37
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
10
15
-17
34
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
8
9
16
-17
33
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
7
10
17
-23
31
20
GENÇLERBİRLİĞİ
33
8
7
18
-26
31
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
6
8
19
-27
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği 2 - 3 Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 2 Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 3 Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor 2 - 3 Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor 1 - 0 Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe 1 - 3 Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir 1 - 2 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
31
19
6
6
25
63
02
ADANA DEMİRSPOR
31
18
7
6
28
61
03
YILPORT SAMSUNSPOR
30
16
10
4
19
58
04
ALTAY
31
18
3
10
27
57
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
31
17
6
8
25
57
06
ALTINORDU
31
15
8
8
7
53
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
31
14
7
10
14
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
31
13
8
10
2
47
09
TUZLASPOR A.Ş.
31
14
5
12
-2
47
10
BURSASPOR
30
13
4
13
2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
31
11
6
14
-2
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
31
11
5
15
-4
38
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
31
9
8
14
-9
35
14
ADANASPOR A.Ş.
31
9
7
15
-6
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
31
6
13
12
-19
31
16
AKHİSARSPOR
31
7
5
19
-22
26
17
ANKARASPOR
31
5
8
18
-25
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
31
1
8
22
-60
8
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
17.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Tuzlaspor A.ş.
17.04.2021 19:00
Adana Demirspor 3 - 0 Gzt Giresunspor
18.04.2021 13:30
Eskişehirspor 0 - 3 Aydeniz Et Balikesirspor
18.04.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 1 Altinordu
18.04.2021 19:00
Istanbulspor 4 - 0 Menemenspor A.ş.
19.04.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 4 - 3 Ankaraspor
19.04.2021 16:00
Altay 4 - 1 Adanaspor
19.04.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 3 Beypiliç Boluspor
19.04.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Bursaspor