Milli güreşçi Murat Fırat, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Alman rakibi Witalis Lazovski'yi 5-1, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus'u 8-1 öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi.