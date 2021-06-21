Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020-2021 sezonunda Anadolu Efes'i Euroleague şampiyonu yapan Başantrenör Ergin Ataman, Euroleague’de yer alan 18 takımın başantrenörlerinin verdiği oylar ile 'Alexander Gomelsky Yılın Koçu' ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜLÜNÜ YENİ SEZONDA ALACAK

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, AX Armani Exchange Milan Başantrenörü Ettore Messina ve FC Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius sezonun diğer başarılı antrenörleri olarak Ataman’ın ardından yer aldı.

Ergin Ataman, ödülünü 2021-2022 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ilk Euroleague karşılaşması öncesinde alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Anadolu Efes kulübünü Vahdettin Köşkü'ne kabul etti.

Anadolu Efes şampiyon THY Euroleague kupasını kaldıran Ergin Ataman'ın takımı Basketbol Süper Ligi'nde de zorlanmadı. Lacivert beyazlılar 15. şampiyonluğunu güle oynaya kazandı.

Anadolu Efes'e tebrik yağdı Play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenerek seriyi 3-0 kazanan ve şampiyon olan Anadolu Efes'e tebrik mesajı yağdı