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Stüdyoda Futbol #Canlı Yayın
Stüdyoda Futbol #Canlı Yayın
15.08.2021 - 00:17 |
Son Güncelleme:
15.08.2021 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Futbol gündemine farklı bir soluk getiren ''Stüdyoda Futbol'' TGRT Haber'de başladı...
Stüdyoda Futbol TGRT Haber'de başladı...
Etiketler :
tgrt,stüdyoda futbol,futbol,
799868
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/799868.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
3
3
02
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
ALTAY
0
0
0
0
0
0
04
ATAKAŞ HATAYSPOR
0
0
0
0
0
0
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
06
DEMİR GRUP SİVASSPOR
0
0
0
0
0
0
07
FENERBAHÇE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
08
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
0
0
0
0
0
0
09
GALATASARAY A.Ş.
0
0
0
0
0
0
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
0
0
0
0
0
0
11
GİRESUNSPOR
0
0
0
0
0
0
12
GÖZTEPE A.Ş.
0
0
0
0
0
0
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
14
KASIMPAŞA A.Ş.
0
0
0
0
0
0
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
0
0
0
0
0
0
16
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
0
0
0
0
0
0
17
TRABZONSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
18
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
0
0
0
0
0
0
19
YUKATEL KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-3
0
Süper Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Beşiktaş
3 - 0
Rizespor
14.08.2021 19:15
Vavacars Fatih Karagümrük
-
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.08.2021 21:45
Altay
-
Yukatel Kayserispor
14.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor
-
Kasimpaşa
15.08.2021 19:15
Başakşehir
-
Alanyaspor
15.08.2021 21:45
Fraport Tav Antalyaspor
-
Göztepe
15.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş.
-
Fenerbahçe
16.08.2021 19:15
öznur Kablo Yeni Malatyaspor
-
Trabzonspor
16.08.2021 19:15
Sivasspor
-
Konyaspor
16.08.2021 21:45
Giresunspor
-
Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
EYÜPSPOR
1
1
0
0
2
3
02
ADANASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
03
ALTINORDU
0
0
0
0
0
0
04
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
05
BALIKESİRSPOR
0
0
0
0
0
0
06
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
0
0
0
0
0
0
07
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
0
0
0
0
0
0
08
BURSASPOR
0
0
0
0
0
0
09
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
0
0
0
0
0
0
10
DENİZLİSPOR
0
0
0
0
0
0
11
İSTANBULSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
12
KOCAELİSPOR
0
0
0
0
0
0
13
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
0
0
0
0
0
0
14
MENEMENSPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
15
MKE ANKARAGÜCÜ
0
0
0
0
0
0
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
0
0
0
0
0
0
17
TUZLASPOR A.Ş.
0
0
0
0
0
0
18
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
PTT 1. Lig Fikstür
1.Hafta Maçları
13.08.2021 20:30
Gençlerbirliği
2 - 4
Eyüpspor
14.08.2021 19:15
Istanbulspor
-
Manisa Futbol Kulübü
14.08.2021 21:45
Denizlispor
-
Royal Hastanesi Bandirmaspor
14.08.2021 21:45
Balikesirspor
-
Beypiliç Boluspor
15.08.2021 19:15
Tuzlaspor A.ş.
-
Ankaragücü
15.08.2021 19:15
Ankara Keçiörengücü
-
Altinordu
15.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş.
-
Erzurumspor
15.08.2021 21:45
Bursaspor
-
Adanaspor
16.08.2021 20:30
Kocaelispor
-
Bereket Sigorta ümraniyespor
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