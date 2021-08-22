Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Btyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte M’Poku kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

27. dakikada Skubic’in sağ kanattan yaptığı ortaya M’Poku arka direkte kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya çıktı.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Guilherme’nin sert şutunda savunmadan seken top az farkla üstten kornere gitti.

45. dakikada Konyaspor savunmasının kaptırdığı topta ceza sahasında topla buluşan Tolga’nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

45+1. dakikada savunma arkasında derin bir pasla topla buluşan Ndayishimiye çaprazdan düzgün vuruşla topu filelere yolladı. 0-1

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, İlker Takpak xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim x, Guilherme x, Soner xx, Amir xx, M’Poku xx, Çekiçi xx, Cikalleshi xx, Bytyqi xx

Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Serdar, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Karademir, Michalak, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx, Ravil xx, Lucas Lima xx, Ndayishimiye xxx, Tolga xx, Deniz xx, Zulj xx, Aleksic xx, Gulbrandsen x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Visca, Muhammet Demir, Berkay, Ahmed, Mahmut, Ponck, Emre, Ömer Ali, Atabey

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Ndayishimiye (dk. 45+1) (Başakşehir)