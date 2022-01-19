Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini almış oldu.
12 MAÇTA 8 GALİBİYET
Göreve 9. haftadaki Beşiktaş karşılamasıyla başlayan Belözoğlu, İstanbul ekibinin başında 12 mücadelede 8 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Geçtiğimiz hafta oynanması gereken Konyaspor maçı ertelenen Başakşehir, 41 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı 13. müsabakada Kayseri temsilcisine kaybetti.
Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte 22 gol atıp kalesinde ise 11 gol gördü.
Rıdvan Dilmen Emre Belözoğlu’nu öve öve bitiremedi! Dün akşam Galatasaray, sahasında Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. 3 puana hasret kalan Sarı-Kırmızılılar da işler ters gitmeye devam ediyor. Karşılaşmanın ardından Başakşehir’in hocası Emre Belözoğlu’na övgüler ise peş peşe geldi. Maçtan sonra önemli açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum." dedi.
Emre Belözoğlu cevap verdi: Hagi mi Alex mi? Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'Hagi mi Alex mi' sorusuna "İkisi de benim için çok değerli, çok büyük oyuncular. İkisini birbirinden ayırt etmek, birisi daha büyük demek çok doğru değil. Bence Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük oyuncu Hagi" ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu döneminde gelmişti! Lemos'un yeni rotası Başakşehir Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olduğu dönemde Fenerbahçe'ye transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayınca sarı lacivertli ekip tarafından Belçika ekibi Beerschot'a kiralanan Lemos, Başakşehir yolunda. Belözoğlu'nun 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.