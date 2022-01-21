Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını eritemeyen Galatasaray'da kriz büyüyor. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra Domenec Torrent ile anlaşan sarı kırmızılılar, kötü gidişe dur diyemedi. Ligin 22'nci haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 mağlup olan Galatasaray'da istifa çağrılarına bir yenisi daha eklendi.

Düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e inen sarı kırmızılılar 13'üncü sırada yer alıyor. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve ayrılmasına rağmen taraftarların sevgilisi olmaya devam eden Felip Melo, bu duruma tepki göstererek sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı istifaya davet eden bir paylaşımda bulundu.

"BURAK ELMAS İSTİFA"

Takım ile bağlarını koparmayan ve sosyal medya hesaplarından sürekli görüşlerini dile getirmeye devam eden Melo, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Instagram hesabından 'Burak Elmas istifa' yazan ve kendisi ile Fatih Terim'in yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Sarı kırmızılı takımın eski futbolcusunun bu hareketi, sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan oldu. 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

İşte Felipe Melo'nun paylaşımı: