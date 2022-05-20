Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de Olympiacos'u 77-74 mağlup ederek adını finale yazdıran Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in son saniye maç kazandıran üçlüğü uzun yıllar konuşulacak gibi... Euroleague'in resmi sitesine yayın yapan İspanyol spiker Sofia Del Prado, Micic'in üçlüğü sonrası gözlerine inanamadı.

Yayın sırasında şekilden şekile giren Del Prado, "Aman Allah'ım! Kariyerimde böyle bir maç görmedim" dedi. Genç sunucu 2012'de İstanbul'da oynanan ve Olympiacos'un son saniye basketiyle şampiyon olduğu maçı unutmuştu!

REAL MADRİD - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupanın son sahibi Anadolu Efes ile İspanya ekibi Real Madrid yarın şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyondaki yarı final maçlarında Olympiakos'u 77-74 mağlup eden Anadolu Efes ile Barcelona'ya 86-83 üstünlük kuran Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Stark Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD'İN EFES'E ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak için mücadele edecek Anadolu Efes ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 40. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 39 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 26'sını ise Real Madrid kazandı. Anadolu Efes, bu sezon Real Madrid'i İstanbul'da 93-90 mağlup etti. İspanya'da oynanan mücadeleden ise eflatun-beyazlı ekip 82-69 galip ayrıldı.

TSİ 17.00'de ise üçüncülük maçında Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında üçüncü şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.

Vasilije Micic: Kendimizi Türk ulusunun bir parçası gibi hissediyoruz Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic, Olympiacos zaferinin ardından "Türkiye'deki insanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Kendimizi Türk ulusunun bir parçası gibi hissediyoruz" dedi.

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 3. KUPANIN PEŞİNDE

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2020-2021'de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti. Anadolu Efes, yarın rakibine üstünlük kurması durumunda Avrupa kupalarında 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN KAÇ TAKIM VAR?

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan 10. takım olmayı hedefliyor. 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de ASK Riga, Real Madrid, Varese, Cantu, Cibona Zagreb, Milano, Jugoplastika, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos art arda 2 şampiyonluk elde etmişti.

ERGİN ATAMAN'IN AVRUPA'DA KAÇ KUPASI VAR?

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, yarın lacivert-beyazlı takımın sahadan galip ayrılması halinde Avrupa kupalarında 5. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021'de Avrupa Ligi şampiyonlukları elde etmişti.

Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı 86-83'lük skorla yenen Real Madrid, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde finale yükseldi THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali ilk maçında Olimpiakos ile karşılaşan Anadolu Efes tutuk başladı, sonra dengeledi, ardından öne geçti ve son sözü son saniyede söyleyip kupaya çok yaklaştı