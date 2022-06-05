Türkiye Gazetesi

Roland Garros tek erkekler finali Rafael Nadal ile Casper Ruud arasında oynanacak. Teniste sezonun 2. Grand Slam turnuvası olan ve toprak kort sezonunun en prestijli turnuvası konumundaki Fransa Açık (Roland Garros), bu yıl da müthiş bir şampiyonluk kapışmasına sahne olacak.

ROLAND GARROS FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rafael Nadal ile Casper Ruud arasındaki Roland Garros tek erken finali bugün (5 Haziran Pazar) oynanacak. Court Philippe-Chatrier'deki mücadele TSİ 16.00'da başlayacak ve EuroSport 1'den canlı yayınlanacak. Roland Garros finalini canlı izleyebileceğiniz diğer kanallar ise Tennis TV ve Amazon Prime UK olarak görünüyor.

Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal, rakibi Alexander Zverev'in sakatlanmasıyla finale yükseldi.

RAFAEL NADAL'IN KAÇ ROLAND GARROS ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Tenisin yaşayan efsanesi Rafael Nadal, Roland Garros'u bugüne kadar 14 kez kazandı. 21 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, Roger Federer ve Novak Djokovic ile müthiş bir kariyer kapışması yaşayan İspanyol tenisçi, şampiyonluklarının 3'te 2'sini toprak korta kazandı.

Toprak Ağası lakaplı 36 yaşındaki raket bu yıla çok iyi girse de toprak kort sezonu beklediği gibi geçmemişti. Madrid ve Roma'da hayal kırıklığı yaşayan Rafa, Paris'te Djokovic'i eleyerek yarı finale çıkmıştı. Nadal yarı finalde ise Zverev'i geçti.

CASPER RUUD İLK KEZ FİNALDE

Bu yıl yaptığı çıkışla ATP sıralamasında 8. sıraya kadar yükselen Norveçli raket Casper Ruud, kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynayacak. 23 yaşındaki tenisçi yarı finalde Marin Cilic'i elemeyi başardı. Toprak kort sezonunda hız kesmeyen Ruud, Roma'da yarı final oynamış ve Djokovic'e elenmişti. Genç raket Genevre'de ise şampiyon olarak Paris'e geldi.

Casper Ruud bu yıl ATP 1000 turnuvası olan Miami Açık'ta ise final oynamış ve 18 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alcaraz'a yenilmişti. Norveçli tenisçi yılın 2. büyük finalinde bu kez kazanmak ve Nadal karşısında büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

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