Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de ilk teknik adam ayrılığı gerçekleşti. İlk hafta Başakşehir’e 4-0 kaybederek sezona başlayan Kasımpaşa, 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe’yi konuk etti. Lacivert-beyazlılar 10 kişi kaldığı maçtan 6-0 mağlup ayrıldı.

Kasımpaşa 2 hafta sonunda gol bulamazken, eksi 10 averajla ligin dibine demir atmış durumda. Teknik Direktör Sami Uğurlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında camiadan özür dilerken, kendileri için sıkıntılı bir maç olduğunu aktarmıştı. Bugün toplanan Kasımpaşa Yönetim Kurulu, Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

LİGİN 2. YARISINDA ÇIKIŞA GEÇMİŞTİ

2021-2022 sezonu Aralık ayında göreve gelen Sami Uğurlu, seri galibiyetler alarak Kasımpaşa’yı düşme hattından çıkarmış, oynanan futbolla da takdir toplamıştı. Kasımpaşa 19 ve 23. haftalar arası üst üste 5 galibiyet alarak kulüp tarihinde 3. kez aynı başarıyı yakalamıştı.

Uğurlu, yönetiminde Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonu 53 puanla 11. sırada tamamladı. Yeni sezonda bir çok yıldız futbolcusu ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar oynanan 2 maçı da kaybederek kötü bir başlangıç yaptı. 44 yaşındaki teknik adam Kasımpaşa ile çıktığı 23 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi sona erdi! Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunun ilk haftasında Başakşehir'e 4-0, ikinci haftasında ise Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa, teknik direktörleri Sami Uğurlu ile yollarını ayırdı. Yeni hoca konusunda ilk isim de belli oldu, işte detaylar...

Fenerbahçe Kasımpaşa'nın işini ilk yarıda bitirdi! 0-6 Maç Özeti Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda 3 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Enner Valencia'nın 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Joshua King de hem attı hem attırdı. Jorge Jesus'un takımı ilk 2 haftada 9 gol atmayı başardı. Arda Güler de 2. yarıda oyuna girip 2 gol attı. Paşa ise Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'den de 6 yedi!

Kasımpaşa Boşnak stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı Kasımpaşa yaz transfer döneminde 13. imzayı Boşnak stoper Daniel Graovac'a attırdı. Paşa'nın stoper rotasyonunda Sadık Çiftpınar, Jeffrey Bruma, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Ryan Donk ve Recep Yemişçi bulunuyor.