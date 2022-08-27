Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de ilk 2 maçında Arabam.com Konyaspor'la 0-0 berabere kalıp deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen Ankaragücü, sezonun ilk 3 puanını İstanbul'da arayacak. Geçen haftayı bay geçen teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki başkent ekibi haftaya 1 puanla 14. sırada girdi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet özlemi ise 10 maçtır sürüyor. Süper Lig'deki son galibiyetini küme düştüğü 2020-2021 sezonunda 11 Nisan'da Gençlerbirliği karşısında elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

ANDREA PİRLO TARTIŞILIYOR

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde lige istediği gibi başlayamayan Fatih Karagümrük ise çıktığı iki maçta da farklı yenilgiler aldı. Corendon Alanyaspor'a 4-2, Beşiktaş'a ise 4-1 kaybeden İstanbul ekibi, ilk puanlarını sahasında başkent ekibi karşısında almaya çalışacak. Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadığı ligde 17. sırada yer alıyor.

İki takım daha önce profesyonel liglerde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü başkent ekibi, 5'ini İstanbul temsilcisi kazandı, 7 maç ise berabere bitti.

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü en son 2. Lig'de 20 Eylül 1980'de 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 7 lig maçında sarı-lacivertliler 2 galibiyet, 5 beraberlik aldığı rakibine hiç kaybetmedi.

Ankaragücü'nden 17 transfer ilk 2 haftada 0 gol! Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu Gaziantep FK deplasmanında 0-1 mağlup olan Ankaragücü, sezonun ilk 2 maçında gol sevinci yaşayamadı. Bu yaz şimdiye kadar 17 transfer yapan başkent ekibinde taraftarlar sezon başlangıcından memnun değil. Teknik direktör Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş bu hafta da Karagümrük'e 4 gol attı! Bu Kartal bir harika... Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanan maçta Wout Weghorst ile Jackson Muleka ilk gollerini atarken sezona müthiş başlayan Nkoudou da formunu sürdürdü. Rosier 1 gol, 1 asistle oynadı. Beşiktaş yeni hocası Valerien Ismael ile 3 maçta 7 puan topladı. Andrea Pirlo ise 2'de 0 yaptı.