Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael tarafından sezon öncesi hazırlık kampından kovulan ve Beşiktaş'la bağları kopan genç stoper Serdar Saatçı, resmen Braga'da...

Portekiz ekibi transferi açıkladı. Mali detaylarla ilgili yapılan bilgilendirmede ise "Serdar Saatçı, 1.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus maddeleriyle transfer edildi. Beşiktaş'ın bir sonraki satış karından yüzde 20 payı olacaktır. Serdar'ın serbest kalma bedeli 40 milyon euro'dur" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulan 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecekti.

Serdar Saatçı Beşiktaş'a veda hazırlığında... Genç futbolcunun özür dilemeye niyeti yok! Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkarak dikkatleri üzerine çeken genç stoper Serdar Saatçı, babası ve menajerinin yönlendirmesiyle takımdan ayrılmaya karar verdi. 19 yaşındaki futbolcu Avusturya kampında disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmış ve İstanbul'a yollanmıştı. Serdar'dan özrü bekleyenler fena yanıldı...

Beşiktaş'tan Serdar Saatçı açıklaması... "39 derece ateş maça çıktım" iddiaları yalan Serdar Saatçı 39 derece ateşle maça çıkarılıp zorla mı oynatıldı? Avusturya kampından kovulan 19 yaşındaki stoperin ağzından yapılan açıklamalar Beşiktaş yönetimi tarafından yalanlandı.

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya geri döndü! 10 yıllık Beşiktaş macerası sonrası yeni takımı belli oldu Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ında formasını giydiği Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kenan Karaman'ın sözleşmesini feshetti! Büyük hayal kırıklığı Beşiktaş bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Kenan Karaman'la yollarını ayırdı. 28 yaşındaki forvetin Twitter hesabından "yola devam" paylaşımı yapmasından iki gün sonra sözleşmesinin feshedilmesi büyük sürpriz oldu.