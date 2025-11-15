A Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.
4 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI
Vincenzo Montelle yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı.
Türkiye'de Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir, Bulgaristan maçının kadrosunda yer almadı.
KRİTİK MÜCADELE BURSA'DA
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.
