Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, İstanbul'da Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 kazandığımız Romanya karşılaşmasının ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz ay Semih Kılıçsoy'un forma giydiği İtalya'nın Cagliari Kulübü'nü ziyaret etmişti.

GRUP LİDERLİĞİ İÇİN KRİTİK SINAV

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım, rakibiyle deplasmanda kritik bir müsabakaya çıkacak.

Osijek kentinde bulunan Opus Arena'nın ev sahipliği yapacağı Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 31 Mart Salı günü TSİ 18.30'da başlayacak.

