Trabzonspor'dan Ağustos 2024'te ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör Abdullah Avcı, play-off'ta Romanya ve Kosova'yı devirip, 24 yıl saradan sonra Dünya Kupası bileti alan A Milli Futbol Takımı hakkında, "Son 3 Avrupa Şampiyonası ve sonuncusunda çeyrek final var. Ardından Dünya Kupası var. Bakıldığında bir turnuva takımı olmaya doğru gidiyoruz" dedi.

"Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli"ne katılan Abdullah Avcı, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MONTELLA'YI TEBRİK EDİYORUM"

A Milli Futbol Takımı’nın 24 sene sonra Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanması ilgili değerlendirmeler yapan Avcı, "Turnuva takımı olmak önemliydi. Son 3 Avrupa Şampiyonası ve sonuncusunda bir çeyrek final var. Onun ardından da Dünya Kupası var. Bakıldığında bir turnuva takımı olmaya doğru gidiyoruz. Mevcut oyuncu grubu genç ama deneyimli. Uluslararası arenada oynayan, ülkemizde büyük takımlarda oynayan oyuncuların performansları var. Montella’yı da tebrik ediyoruz. Mevkisel olarak tabii ki eksikleri vardır, bunun üzerine çalışıyorlardır. Belki buna göre oyun çıkarıyorlardır. Güzel duygular yaşattılar. Haziran ayında Dünya Kupası’nı dört gözle bekliyoruz. Orada onlara başarılar diliyorum" dedi.

Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştırdı.

"HER TÜRLÜ BAKTIĞINIZDA GALATASARAY'IN 2 PUAN AVANTAJI VAR"

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Rekabetin olması, takım sayısının fazla olması güzel. Son haftalara geldikten sonra, final yaklaştığında puan kayıpları olabiliyor. Her zaman da olmuştur. Çünkü burada fiziksel ve taktikten çok zihinsellik devreye giriyor. Yarış devam ediyor. Her türlü baktığınızda Galatasaray’ın 2 puanlık avantajı var. Fenerbahçe önemli bir moral kazandı. Trabzonspor sezon başından beri yarışın içinde. Keyifli bir süreç yaşanıyor seyir açısından. Hak edenin kazandığı bir lig beklerim. Lig bitecek, 3 gün sonra yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Onun için sadece sahanın içinde kalan; senaryolarla değil, keyifli bir şekilde sahanın içindeki oyunu görmek bizi daha mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

TEKKE VE ŞAHİN'E DESTEK

Kariyerinde iz bıraktığı Başakşehir ve Trabzonspor'un anki teknik direktörleri Nuri Şahin ve Fatih Tekke ile ilgili düşüncelerini paylaşan Avcı, "Potansiyel teknik direktörler. Son derece sağlıklı gidiyorlar. Onlara başarılar diliyorum. Kendilerini geliştirmeye çalışan bulundukları kuruma katkı sağlayanlardır. Bu süreç onlar için iyi gidiyor. Umarım üstüne koyarak devam ederler" şeklinde konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin

"BENİ MUTLU EDECEK HEDEFİN İÇİNDE OLMAK İSTERİM"

"Sizi önümüzdeki sezon bir takımın başında görecek miyiz?" şeklindeki soruya Abdullah Avcı, "Çok uzun süre çalıştım. 3 takımda çalıştım. Çok fazla tükettiğim bir şey yok. Hep yukarıya doğru yarışan takımlarda oldum. Doğru bir kariyer planlaması, beni mutlu edecek, heyecanlandıracak bir hedefin içinde olmak tabii ki isterim. Doğru zamanda doğru şekilde bir yerde duruyordur diye düşünüyoruz. Şu anda seminerler, organizasyonlar, maç seyretmeler şeklinde günlerimiz geçiyor" cevabını verdi.

