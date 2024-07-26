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Adnan Polat'ın acı günü! Galatasaray başsağlığı mesajı yayınladı

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Adnan Polat&#039;ın acı günü! Galatasaray başsağlığı mesajı yayınladı

Spor Haberleri

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray Spor Kulübü, Polat ailesine başsağlığı dileyerek, cenaze günü hakkında bilgi verdi.

Adnan Polat'ın acı günü! Galatasaray başsağlığı mesajı yayınladı - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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