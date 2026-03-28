Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail, 23 ülkeden 820 sporcunun katılımıyla start aldı. Sporcular, kategorilerine göre 68, 42, 27, 18, 5 kilometrelik 5 parkurda koşuyu tamamlayacak.

Yarışa katılanların 548’ini erkekler, 272’sini kadınlar oluştururken; katılımcıların yaş ortalaması 41 olarak açıklandı. Geniş bir yaş aralığına hitap eden organizasyonda; en genç erkek sporcu 17, en genç kadın sporcu 16, en yaşlı erkek ve kadın sporcular 70 yaşında.

Alanya Ultra Trail, 5 etaptan oluşuyor.

BAŞLANGIÇ NOKTASI KLEOPATRA PLAJI

Tüm kategoriler için start noktası Kleopatra Plajı olarak belirlenirken, yarış sabah erken saatlerde başladı. İlk start saat 06.00'da 68 kilometrelik parkur için verildi. Saat 06.30'da 42 kilometre, 08.30'da 27 kilometre ve 09.00'da 18 kilometre parkurları start aldı. Günün son yarışı olan 5 kilometrelik etap ise saat 15.00'te başlayacak.

Sporcular, Alanya'nın eşsiz doğası, ormanlık alanları ve zorlu dağ parkurlarında mücadele ederken; yarışın başlangıç noktası olan Kleopatra Plajı aynı zamanda tüm etapların bitiş noktası olarak kullanılacak.

