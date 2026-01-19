Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın, Brezilya Serie B takımlarından Operario'daki teknik direktörlük görevine son verildi.

Teknik adamlık kariyerine Sao Paulo U20 takımını çalıştırarak başlayan Brezilyalı efsane Alex de Souza'nın hocalık kariyerinde işler yolunda gitmiyor.

ANTALYA MECERASI KISA SÜRDÜ

Türkiye'de Antalyaspor'u çalıştıran ve Akdeniz temsilcisinde 18'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 maçta görev yapan Alex de Souza ile yollar 5-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrası ayrılmıştı.

OPERARİO GÖREVİNE SON VERDİ

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Brezilya Serie B takımı Operario'nun başına geçen 48 yaşındaki teknik adamın, art arda alınan kötü sonuçların ardından buradaki görevine de son verildi.

Brezilya Serie B'de bu sezon 4 maçından sadece bir puan çıkarabilen ve son sırada yer alan Operario'da, Sao Joseense yenilgisinin ardından fatura Alex de Souza'ya kesildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Alex de Souza da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Daha iyi sonuçlar için ve kulübün gelişim sürecini sürdürmesi için desteklemeye devam edeceğim. Bunlar, çok çalışmanın, özverinin ve öğrenmenin yaşandığı aylardı" ifadelerine yer verdi.

Brezilya ekibi Operario'nun başında 29 maça çıkan Alex de Souza; 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

