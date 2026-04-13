Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Amedspor'un golünü 27. dakikada Mehmet Yeşil ve 90+3. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Ümraniyespor'un golleri ise 22'de Batuhan Çelik ve 69'da Jurgen Bardhi'den geldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cem Üstündağ (Dk. 59 Traore), Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Sinan Kurt, Hasani (Dk. 74 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 59 Afena Gyan), Moreno (Dk. 74 Dimitrov), Celal Hanalp, Mbaye Diagne

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Ali Turap Bülbül (Dk.67 Oğuz Yıldırım), Jurgen Bardhi, Hoti (Dk. 59 Kubilay Aktaş) Yusuf Deniz Şaş (Dk. 77 Orhan Uğur), Emre Kaplan, Benny, Batuhan (Dk. 77 Barış Ekinciler) Çelik, Kosoko (Dk. 67 Soukou)

Goller: Dk. 22 Batuhan Çelik, Dk. 69 Jurgen Bardhi (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Mehmet Yeşil, Dk. 90+3 Mbaye Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 55 Hoti, Dk. 62 Ali Turap Bülbül, Dk. 86 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor)

