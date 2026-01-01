Arda Güler'in sosyal medya paylaşımı olay oldu: Haaland cevap verdi
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, Instagram’da yaptığı paylaşıma Norveçli yıldız Erling Haaland'dan cevap geldi.
Milli yıldızımız Arda Güler, sosyal medya hesabı üzerinden Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçına ilişkin tebessüm ettiren bir fotoğraf paylaştı.
ARDA'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Manchester City'nin Real Madrid'i 2 golle mağlup ettiği karşılaşmaya Arda Güler ile Erling Haaland arasındaki sekans damga vurmuştu.
Karşılaşmada sahadan olan Arda Güler, Manchester City'nin kullanacağı korner öncesinde ceza sahası içinde 1.95 boyundaki Erling Haaland'ı marke etmeye çalıştığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
HAALAND YORUM YAZDI
Norveçli futbolcu Erling Haaland ise Arda Güler'in pozisyon anına dair paylaşımına gülen surat emojisiyle "Hahahahaha" şeklinde yorum yazdı.
Arda Güler'in tebessüm ettiren paylaşımına birçok futbolseverden beğeni geldi.