Arnavutluk'ta gümüş madalya: Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa ikincisi
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Spor 6 saat önce
Milli güreşçi Elvira, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.
- Elvira, Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska'ya 5-1 yenilerek ikincilik kürsüsünde yer aldı.
- Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı.
- Elvira, geçen yıl da Bratislava'da gümüş madalya almıştı.
- Arnavutluk'taki organizasyonda Elvira, Macar Tamara Dollak'ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 ve Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 yendi.
Arnavutluk Tiran'daki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 5'inci gününde milli güreşçi Elvira, kadınlar 57 kilo finalinde Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaştı. Rakibine 5-1 yenilen Elvira, ikincilik kürsüsünde yer aldı.
Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci finalinden mağlubiyetle ayrıldı. Elvira, geçen yıl Slovenya'nın başkenti Bratislava'da da gümüş madalya almıştı.
Elvira Süleyman Kamaloğlu, Arnavutluk'taki organizasyonda önceki gün Macar Tamara Dollak'ı teknik üstünlükle, Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5, Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 yendi.
