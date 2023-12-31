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    Arsenal'den Süper Lig'e transfer! Mohamed Elneny'in yeni adresi belli oldu

    Arsenal forması giyen Mohammed Elneny'in yeniden Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. Mısırlı futbolcuyla ilgilenen 4 takım devre arasında resmi temaslara başlayacak.

    Arsenal&#039;den Süper Lig&#039;e transfer! Mohamed Elneny&#039;in yeni adresi belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla kulüpler harekete geçti.

    Bu sezon Premier Lig ekibi Arsenal'de forma şansı bulamayan Mohamed Elneny'in yeniden Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.

    İngiltere'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi.

    Elneny

    ELNENY YENİDEN SÜPER LİG YOLCUSU

    Daha önce İstanbul'da Beşiktaş formasını kiralık olarak terleten Mısırlı oyuncunun son kararı bekleniyor.

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny'i gözden çıkaran Arsenal'in oyuncunun ayrılık sürecinde zorluk çıkarması beklenmiyor.

    Suudi Arabistan ve Katar'dan talipleri olan milli oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği öğrenildi.

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    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper LigArsenal
    Haberler > Spor > Arsenal'den Süper Lig'e transfer! Mohamed Elneny'in yeni adresi belli oldu
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