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Arsenal'den Süper Lig'e transfer! Mohamed Elneny'in yeni adresi belli oldu
Arsenal forması giyen Mohammed Elneny'in yeniden Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. Mısırlı futbolcuyla ilgilenen 4 takım devre arasında resmi temaslara başlayacak.
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla kulüpler harekete geçti.
Bu sezon Premier Lig ekibi Arsenal'de forma şansı bulamayan Mohamed Elneny'in yeniden Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.
İngiltere'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgilendiği belirtildi.
ELNENY YENİDEN SÜPER LİG YOLCUSU
Daha önce İstanbul'da Beşiktaş formasını kiralık olarak terleten Mısırlı oyuncunun son kararı bekleniyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny'i gözden çıkaran Arsenal'in oyuncunun ayrılık sürecinde zorluk çıkarması beklenmiyor.
Suudi Arabistan ve Katar'dan talipleri olan milli oyuncunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği öğrenildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi