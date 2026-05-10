G.Saray şampiyonluğu çok istedi. Bu da sahaya başta aksilik olarak yansıdı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Tarih her zaman şampiyonları yazar!

Bırakın ilk 45 dakikayı, ligde kötü performans verdiği karşılaşmaları….

Galatasaray bir kez daha Türk futbolunda tarih yazmayı başardı!

4 sene üst üste şampiyonluk başarısına Galatasaray, komutanı Okan Buruk, lideri Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu önderliğinde futbol takımı ile ulaştı!

Tebrikler Galatasaray….

Stres yönetimi iyi değildi

Gelelim sahaya.

Sahada kimin kazandığını gördük, izledik…

İlk 45 dakikada ayakları titredi Galatasaray’ın!

Stres yönetimini iyi yapamadı! Baskıyı kaldıramadı, gergin, şampiyonluk baskısını iliklerine kadar hisseden bir Galatasaray vardı!

Aşırı hırs, stres, baskı hata yaptırır ve nitekim Galatasaray üstün olduğu maçta geri düştü!

Şampiyonluğu hak etti

Ama üzerindeki ölü toprağını, stresi, baskıyı attı!

1-1’i yakaladı geriye düşse de ayakları yere sağlam bastı, sakin kalınca Galatasaray aslan gibi gücünü, farkını, kalitesini sahaya yansıttı.

Osimhen dün çok istedi ama bir laf vardır ya ‘Kontrolsüz güç, güç değildir!’ Onu yaşadı.

Ama Galatasaray çok daha fazla hak ettiği şampiyonluğu kazanmayı başardı!

Ben Antalyaspor’u ve özellikle Soner’i de performansından ötürü tebrik ederim…

Son cümle

Şen ola Cimbom Şen ola!!!

Maçın adamı: Victor Osimhen

