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Haberler > Spor > Aslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü

Aslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü
Galatasaray, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karşılıklı atılan 7 gol, çıkan 1 kırmızı kart, kaçan penaltı… bu maçta ne ararsan vardı! Gol düellosunda Cimbom Mertens, İcardi (2) ve Vinicius‘la güldü. Ev sahibi ekibin golleri İcardi (k.k.), Aytaç ve Da Costa’dan geldi. Kasımpaşa’da Winck 79’da kırmızı gördü, İcardi 81’de penaltı kaçırdı…

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün en kritik karşılaşmalarından biri ligin Kasımpaşa’da oynanırken, Galatasaray ligin ofansif açıdan en iyi takımlarından biri olan lacivert beyazlı ekibi deplasmanda 4-3 mağlup etti.

VİRAJI KAYIPSIZ DÖNDÜ

77’de 3-2 geriye düştüğü karşılaşmada üç puanı son dakikalarda bulduğu gollerle elde eden sarı-kırmızılı takım böylece şampiyonluk yarışında çok kritik virajlardan birini döndü ve kalan haftalar öncesi büyük moral depoladı.

Aslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü - 1. Resim 

MERTENS SÜPER VURDU

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 27. dakikasında açılırken, Mertens’in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Gianniotis’i mağlup etti ve Okan Buruk’un öğrencileri öne geçti: 1-0. 34’te kullanılan köşe vuruşunda İcardi topu kendi filelerine gönderince maçın ilk 45 dakikası 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Galatasaray’da ilk golü atan Mertens bu defa duran toptan ortaladı, İcardi bu defa kafayla rakip kaleye atarak kendini affettirdi: 2-1.

Aslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü - 2. Resim

WİNCK KIRMIZI GÖRDÜ

57’de Aytaç Kara eski takımına karşı sezonun en güzel gollerinden birini atarak skoru dengeledi: 2-2. 77’de soldan gelişen atağı arka direkte tamamlayan Da Costa Kasımpaşa’yı öne geçirdi: 3-2. Golün hemen ardından Winck ceza sahasında Zaha’yı düşürünce kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ancak İcardi penaltıyı kaleciye nişanladı. Penaltıdan iki dakika sonra kafayla fileleri bulan Arjantinli skoru eşitlerken, 89’da giren Vinicius 90’da fileleri sarstı ve Aslan, en kritik 3 puanlardan birini aldı.

Aslan’dan çılgın zafer! Galatasaray, Kasımpaşa’yı yenip, liderliğin keyfini sürdü - 3. Resim

İCARDİ DAMGA VURDU

∂ Aksiyonu bol karşılaşmaya İcardi damgasını vurdu. Kendi kalesine attığı golle tabelanın 1-1’e gelmesine sebep olan Arjantinli, kafa golüyle takımını öne geçirdi. Skor 3-2 Kasımpaşa lehineyken penaltı atışında topu kaleciye teslim eden İcardi, iki dakika sonra kafayla eşitliği sağladı. 

2 GOLÜ DE 90'LARDA SON DAKİKACI VİNİCİUS

∂ Gol düellosu şeklinde geçen maçta Galatasaray’a galibiyeti getiren gol yeni transfer Carlos Vinicius’tan geldi. Kupada Bandırmaspor’a 90+5’te gol atan Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında galibiyet golünü de 90’da kaydetti, takımını ipten aldı. 

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ONDAN

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 
3’lü çektirdi.

OKAN BURUK: ŞAMPİYONLUK MAÇLARI!

∂ Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, son yılların en heyecanlı maçlarından birini oynadıklarını söyledi. Kasımpaşa’yı oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Buruk “Hücumda çok iyi işler yaptılar. Gündüz maçından korkuyordum. Ama finalde kazandık. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Adım adım hedefe yaklaşıyoruz” dedi. 

FENER İÇİN Mİ OYNADIK?

∂ Kasımpaşa’nın hocası Sami Uğurlu “Büyük maçlarda rakibi çok zorlayınca, farklı şeyler için oynadığımızı düşünüyorlar herhâlde! Biz o karakterde insanlar değiliz! Devre arasında ve maç sonunda, ‘F.Bahçe için oynuyorsunuz’ dediler. Bunlar hoş şeyler değil” ifadelerini kullandı.

İCARDİ ÇOK MUTLU EN İYİ TAKIM BİZİZ

∂ Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, “Zor bir maçtı. Kazanmaya devam edeceğiz. Bu forma ile gollerime devam ettiğim için çok gururluyum. Türkiye’nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Yine göstereceğiz” dedi.

G.SARAY’DA DALYA YAPTI Berkan’ın 100. maçı

∂ Galatasaray’ın 2021 yazında Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. Sezon başında İtalya’nın Genoa takımına kiralanan ancak devre arasında dönen Berkan, Okan Buruk’un jokerlerinden biri oldu. 

&LDQUO;DAYI'DAN ÖVGÜYE BAK MERTENS ADAMIN DİBİ!

∂ Kerem Demirbay, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu “İcardi’nin kaçırdığı penaltı sonrası motive olduk. İnandık, kazandık. Çok mutluyuz” derken Mertens’in attığı golün sorulması üzerine ise “Mertens adamın dibi ya!” yorumunda bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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