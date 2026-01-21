Aston Villa'nın Arjantinli futbolcusu Emiliano Buendia, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı. Buendia, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Avrupa’da deplasmanda oynamak oldukça iyi bizim için. Bu tarz rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Aston Villa'da futbolculardan Emiliano Buendia, Teknik Direktör Unai Emery ile birlikte basın toplantısında soruları cevapladı. İyi bir maçın kendilerini beklediğini belirten Emiliano Buendia, "Avrupa’da deplasmanda oynamak oldukça iyi bizim için. Bu tarz rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ASENSİO VE TAKIMIN İYİ BİR PERFORMANSI VAR"

Buendia, eski takım arkadaşı Marco Asensio hakkında düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Asensio’nun yeteneğini biliyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain’de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona o şekilde hazırlandık."

