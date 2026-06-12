Avustralya Millî Takımı’nın eski oyuncusu Josip Skoko, mevcut kadrolara bakıldığında Türkiye’nin, Avustralya’ya göre daha yetenekli ve her an fark oluşturabilecek isimlere sahip olduğunu söyledi.

2003-04 ve 2005-06 sezonlarında Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig’de boy gösteren Skoko, “Ersun Yanal ile UEFA Kupası’nda son 16’ya kalmıştık. Blackburn, Parma ve Sporting dâhil Avrupa’nın önemli takımlarını yenmiştik” hatırlatmasında bulundu.

AVUSTRALYA DİSİPLİNLİ

Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası’nda da önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Skoko “Mevcut kadro çok kaliteli oyunculardan oluşuyor. Avustralya disiplinli bir takım ama Türkiye kadro kalitesiyle daha önde. Avustralya’nın Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyunu yönlendirebilen yıldız bir oyuncusu yok. Bu yüzden Avustralya daha çok ekip çalışmasına ve disipline güvenecektir. Türkiye oynamaya çalışırken, Avustralya kontrataklarla gol bulmaya çalışacaktır” sözlerini kullandı.

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