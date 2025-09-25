Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası

Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Club Brugge ile Westerlo, Belçika Pro Lig'in 8'inci haftasında 5-5 berabere kaldı. Galatasaray'dan Temmuz 2024'te 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Westerlo'ya transfer olan genç stoper Emin Bayram, karşılaşmaya damga vurdu.

Club Brugge ve Westerlo arasında Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan Belçika Pro Lig mücadelesi 5-5 bitti. Westerlo forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Emin Bayram, gol düellosonuna sahne olan maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası - 1. Resim

ÖNCE KENDİ KALESİNE, 6 DAKİKA SONRA RAKİP KALEYE

Emin Bayram, 90+2'de kendi kalesine gol attı ve skor 5-4’e geldi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde yeniden sahneye çıkan 22 yaşındaki stoper, 90+8'de hatasını telafi etti ve skoru 5-5’e getirerek, Westerlo’ya bir puan kazandırdı.

Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası - 2. Resim

Temmuz 2024'ten bu yana kariyerini Belçika'da sürdüren ve bu sezon 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen 1,93 boyundaki Emin Bayram, maç boyu 12 tehlike engelledi ve yüzde 91 pas isabeti ile oynadı.

Bu sonuçla Club Brugge 14 puana, Westerlo ise 10 puana yükseltti.

