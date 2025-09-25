Belçika'da 10 gollü düello! Nefes kesen maça Emin Bayram damgası
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Club Brugge ile Westerlo, Belçika Pro Lig'in 8'inci haftasında 5-5 berabere kaldı. Galatasaray'dan Temmuz 2024'te 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Westerlo'ya transfer olan genç stoper Emin Bayram, karşılaşmaya damga vurdu.
Club Brugge ve Westerlo arasında Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan Belçika Pro Lig mücadelesi 5-5 bitti. Westerlo forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Emin Bayram, gol düellosonuna sahne olan maçın en çok konuşulan ismi oldu.
ÖNCE KENDİ KALESİNE, 6 DAKİKA SONRA RAKİP KALEYE
Emin Bayram, 90+2'de kendi kalesine gol attı ve skor 5-4’e geldi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde yeniden sahneye çıkan 22 yaşındaki stoper, 90+8'de hatasını telafi etti ve skoru 5-5’e getirerek, Westerlo’ya bir puan kazandırdı.
Temmuz 2024'ten bu yana kariyerini Belçika'da sürdüren ve bu sezon 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen 1,93 boyundaki Emin Bayram, maç boyu 12 tehlike engelledi ve yüzde 91 pas isabeti ile oynadı.
Bu sonuçla Club Brugge 14 puana, Westerlo ise 10 puana yükseltti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş