Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu dünyanın en iyi futbol takımları listesini açıkladı. 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alınırken, listenin ilk 100'ünde sadece 3 Türk takımı yer aldı.

Futbol kulüplerinin yıllık performanslarını değerlendirerek dünyanın en iyi takımlarını derleyen Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, bu seneki listeyi açıkladı.

IFFHS'nin değerlendirmesinde futbol takımlarının 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerindeki performansları ele alındı.

BARCELONA İLK 5 DIŞINDA

Dünyanın en iyi futbol kulüpleri sıralamasında İspanyol devi Barcelona'nın ilk 5 dışında kalması dikkat çekti. İşte IFF'nin yaptığı değerlendirme sonucu ortaya çıktı.

1- Real Madrid: 371 Puan

İspanya'da şampiyon olan Real Madrid, bir futbol kulübünün kazanabileceği en büyük kupa olan Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon oldu.

2- Manchester City: 369 Puan

Premier Ligi domine eden Manchester City, Real Madrid'in ardından IFFHS listesinde 2. sırada yer aldı.

3- Bayer Leverkusen: 355 Puan

Tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, sıralamanın 3. sırasında yer aldı.

4- Atalanta: 316 Puan

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, listenin 4. sırasına yükseldi.

5- Borussia Dortmund: 261 Puan

Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Real Madrid'e kaptıran Borussia Dortmund, listenin 5. sırasında yer aldı.

İŞTE TÜRK DEVLERİNİN IFFHS'DEKİ SIRALAMASI

29- Galatasaray: 205.5 Puan

Süper Lig'de 102 puan toplayarak rekor kıran son şampiyon Galatasaray, listenin 29. sırasında yer alıyor.

30- Fenerbahçe: 203.5 Puan

Süper Lig'de 99 puan toplayarak ikinci olan Fenerbahçe, tarihe geçen sezonun ardından listenin 30. sırasında yer aldı.

82- Beşiktaş: 146.5 Puan

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, listenin 82. sırasında yer aldı.

157- Trabzonspor: 105.5 Puan

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayan Trabzonspor, listenin 157. sırasında yer aldı.