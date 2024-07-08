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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları
Iffhs, Futbol, Kulüpler, Haber

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu dünyanın en iyi futbol takımları listesini açıkladı. 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alınırken, listenin ilk 100'ünde sadece 3 Türk takımı yer aldı.

Futbol kulüplerinin yıllık performanslarını değerlendirerek dünyanın en iyi takımlarını derleyen Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, bu seneki listeyi açıkladı.

IFFHS'nin değerlendirmesinde futbol takımlarının 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerindeki performansları ele alındı.

BARCELONA İLK 5 DIŞINDA

Dünyanın en iyi futbol kulüpleri sıralamasında İspanyol devi Barcelona'nın ilk 5 dışında kalması dikkat çekti. İşte IFF'nin yaptığı değerlendirme sonucu ortaya çıktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları - 1. Resim

1- Real Madrid: 371 Puan

İspanya'da şampiyon olan Real Madrid, bir futbol kulübünün kazanabileceği en büyük kupa olan Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyon oldu.

2- Manchester City: 369 Puan

Premier Ligi domine eden Manchester City, Real Madrid'in ardından IFFHS listesinde 2. sırada yer aldı.

3- Bayer Leverkusen: 355 Puan

Tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, sıralamanın 3. sırasında yer aldı.

4- Atalanta: 316 Puan

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta, listenin 4. sırasına yükseldi.

5- Borussia Dortmund: 261 Puan

Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı Real Madrid'e kaptıran Borussia Dortmund, listenin 5. sırasında yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları - 2. Resim

İŞTE TÜRK DEVLERİNİN IFFHS'DEKİ SIRALAMASI

29- Galatasaray: 205.5 Puan

Süper Lig'de 102 puan toplayarak rekor kıran son şampiyon Galatasaray, listenin 29. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları - 3. Resim

30- Fenerbahçe: 203.5 Puan

Süper Lig'de 99 puan toplayarak ikinci olan Fenerbahçe, tarihe geçen sezonun ardından listenin 30. sırasında yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları - 4. Resim

82- Beşiktaş: 146.5 Puan

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, listenin 82. sırasında yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları - 5. Resim

157- Trabzonspor: 105.5 Puan

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayan Trabzonspor, listenin 157. sırasında yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dünyanın en iyi futbol takımları arasında! İşte liste ve sıraları - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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