Beşiktaş’ın Güney Koreli golcüsü ülkesinde manşetlerden inmiyor. Oh Hyeon-gyu için “Avrupa devlerinin ilgisini toplayıp, kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşabilir” diye yazıldı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın Güney Koreli golcüsü Oh Hyeon-gyu, ülkesinin basınında gündem olmaya devam ediyor. Güney Kore medyasında yer alan haberlerde, Alanyaspor karşılaşmasında attığı röveşata golüyle dikkatleri üzerine çeken Oh’un, Başakşehir deplasmanında da fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadığı belirtildi. Mücadele gücü, bitiriciliği ve oyundan kopmayan performansıyla öne çıkan Güney Koreli futbolcunun kısa sürede takıma uyum sağladığı ifade edildi.

DEVLER ONU İZLEYECEK

Oh’un Beşiktaş’ta kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşabileceği ve Avrupa devlerinin ilgisini toplayabileceği belirtilirken, üst üste gelen gollerin Beşiktaş taraftarında büyük heyecana yol açtığı aktarıldı. Haberde ayrıca, yıldız oyuncunun Avrupa kariyerinde yeni bir sayfa açtığı ve Beşiktaş’taki çıkışının dikkati çektiği yorumlarına yer verildi. Oh Hyeon-gyu’nun Türkiye’de sergilediği performansın, hem Kore futbol kamuoyunda hem de taraftarlar arasında gururla karşılandığı kaydedildi.

YENİ SEVGİLİ

İlk iki maçında iki gol ve bir asist yapan Oh Hyeon-gyu, kısa sürede Beşiktaş taraftarının sevgisini kazandı.

