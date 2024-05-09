Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rashica depremi! Kupa finali öncesi şok sakatlık

Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs'ta sahaya çıkacak

Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs'ta sahaya çıkacak

Türkiye Kupası'nda finale kalan Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'dan gelen haberle sarsıldı. İki oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın sağlık durumuna dair açıklama yayınladı.

Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem, Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır.

MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.